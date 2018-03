Actualidade

A agitação marítima e o vento forte que se têm feito sentir tendem a melhorar durante o dia e, por esse motivo, nem a tripulação, nem o navio encalhado junto ao Bugio correm risco, segundo o comandante Coelho Gil.

"A maré está a descer. É natural que junto ao navio se note mais alguma rebentação, mas a altura da ondulação está claramente a baixar e assim continuará ao longo do dia de hoje, ou seja, as condições meteorológicas vão melhorando quer na altura da ondulação quer na intensidade do vento. Em relação ao impacto do mar junto ao navio à medida que a maré vai baixando, o impacto também vai baixar", disse.

O comandante da Capitania do Porto de Lisboa adiantou também à agência Lusa que "não há qualquer tipo de perigosidade por causa da carga".