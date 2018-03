Actualidade

A consultora BMI Research melhorou hoje a previsão de crescimento económico do Brasil para este ano, antecipando agora uma expansão de 2,5% devido à perspetiva de subidas na confiança dos consumidores e dos investidores.

"A recuperação económica do Brasil vai acelerar em 2018, liderada pelo aumento do consumo privado e do investimento", lê-se numa nota de análise enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

"Melhorámos a nossa previsão de crescimento do PIB de 2% para 2,5% devido ao aumento da confiança dos investidores e dos consumidores", acrescenta a nota, que dá conta de que, ainda assim, as eleições de outubro podem dificultar a recuperação.