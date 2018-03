Actualidade

Os médicos recém-especialistas em medicina geral e familiar e da área hospitalar devem estar colocados dentro de três semanas nas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a exercer a especialidade, segundo fonte oficial.

De acordo com fonte oficial da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o aviso que formaliza a abertura dos dois concursos dos profissionais que concluíram o internato no ano passado será publicado ainda hoje em Diário da República.

Esta informação foi também avançada hoje pelo ministro da Saúde, em declarações aos jornalistas à margem de uma cerimónia em Lisboa.