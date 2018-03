Actualidade

A consultora BMI Research reviu hoje em alta a sua previsão de crescimento económico em Portugal para 2,3% em 2018 e 1,9% em 2019, embora antecipe uma "ligeira desaceleração" da economia face ao recorde de 17 anos registado em 2017.

"A atividade económica portuguesa vai desacelerar ligeiramente em 2018-19, depois de em 2017 o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] real ter atingido o valor mais alto dos últimos 17 anos. Contudo, o investimento em capital fixo e o consumo privado vão continuar relativamente dinâmicos, com a confiança das empresas e dos consumidores na economia e na zona euro a continuar forte", lê-se num relatório sobre Portugal hoje publicado.

Segundo a consultora, que integra o mesmo grupo da agência de 'rating' Fitch, "o crescimento acima das expectativas de 0,7% da economia portuguesa no quarto trimestre de 2017 marcou uma aceleração em cadeia face aos 0,5% do terceiro trimestre de 2017 e aos 0,2% do trimestre anterior, traduzindo-se num crescimento anual de 2,7%".