CDS/Congresso

O presidente do PSD, Rui Rio, vai encabeçar a delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP, no próximo domingo em Lamego, disse à Lusa fonte oficial do partido.

Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do Congresso do PSD, que se realizou há duas semanas e meia em Lisboa: Assunção Cristas liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.

Da parte dos sociais-democratas não é ainda conhecida a restante delegação que irá a Lamego (Viseu) no próximo domingo.