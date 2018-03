Actualidade

Os trabalhos de remoção do navio "Mestre Simão", que encalhou no início de janeiro no porto da Madalena do Pico, devem arrancar em abril, depois de concluído o concurso público para escolher a proposta de remoção.

"Estima-se que o procedimento negocial [...], bem como o processo logístico de obtenção dos meios necessários e seu transporte para o porto da Madalena decorram de forma a que os trabalhos no local possam ter início em abril, prolongando-se por um período inferior a um mês", vinca uma nota hoje divulgada pelo capitão do porto da Horta, Rafael da Silva.

O proponente do plano apresentado, e já aprovado, é a empresa SMIT Salvage, e segue-se agora "um período negocial para finalização dos termos contratuais entre as partes", sendo que os prazos referidos, "especialmente os de execução, estão dependentes das condições de tempo e de mar".