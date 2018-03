Actualidade

Portugal deve ser "mais audaz" no uso de apoios financeiros comunitários no setor dos transportes e não deve deixar de recorrer ao fundo de coesão, defendeu hoje a comissária europeia Violeta Bulc.

"Posso dizer que Portugal usou muito bem as subvenções, mas não usou qualquer outro instrumento até agora no investimento nos transportes, por isso convido-vos a serem um pouco mais audazes em construir capacidades para instrumentos financeiros e usem, especialmente, os 'bleending' [conjugação de subvenções e de empréstimos] e as garantias", instou.

Em audiência na Assembleia da República, a titular da pasta dos transportes no executivo comunitário disse haver muitos projetos no setor dos transportes que não precisam de subvenções, que "serão uma muito preciosa fonte de cofinanciamento que deve ser utilizada em projetos que não atraiam investidores privados".