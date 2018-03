Mau tempo

O mau tempo que tem afetado o arquipélago dos Açores, com chuva e trovoada, tem perturbado as tradicionais romarias quaresmais, registando-se pelo menos 20 desistências de romeiros, adiantou hoje o Movimento de Romeiros de São Miguel.

"A chuva e a trovoada têm sido motivo de preocupação nas diversas romarias. Temos conhecimento de um rancho em que desistiram 12 e de um outro com oito desistências na semana passada, que foi um período horrível por causa do frio", afirmou o presidente do Movimento de Romeiros de São Miguel, João Carlos Leite, à agência Lusa.

Este ano percorrem as estradas da ilha 55 grupos de romeiros, dois dos quais do Canadá.