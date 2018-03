Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) anunciou hoje a criação do "Espaço Cidadão - Utente" no polo dos Hospitais da Universidade, que vai concentrar um conjunto de tarefas administrativas relacionadas com prestação de cuidados de saúde.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o CHUC salienta que o novo espaço pretende evitar "que o utente ou cuidador tenha de circular pelo interior do hospital para chegar aos diversos locais por onde se dispersam os serviços de que carece e que perca tempo em filas de espera relacionadas com a informação sobre a prestação de cuidados de saúde".

"A concentração de tarefas administrativas relacionadas com a prestação de cuidados de saúde permitirá estabelecer com o utente um atendimento mais humanizado e mais eficiente", sublinha a nota.