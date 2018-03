Actualidade

Dez projetos inovadores nas áreas agrícola, agroalimentar e florestal, financiados em mais de um milhão de euros pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) vão ser desenvolvidos pelo Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), anunciou hoje a instituição.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o IPC explica que os projetos em causa incidem sobre as áreas da utilização do fogo controlado, do setor dos laticínios e da gestão da água, através do apoio a grupos operacionais "que visem resolver problemas concretos ou aproveitar oportunidades que se colocam aos setores agrícola, agroalimentar e florestal".

A atividade dos grupos operacionais, de acordo com o comunicado, "concretiza-se através de projetos-piloto ou do desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias que visem a obtenção de novo conhecimento que seja total e amplamente divulgado".