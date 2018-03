Actualidade

O trânsito na Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL) foi reaberto no sentido Algés-Benfica, pelas 19:20, disse à agência Lusa fonte policial, depois de a circulação ter sido reaberta no sentido contrário, às 16:50.

A circulação no Itinerário Complementar 17 - CRIL esteve encerrada em ambos os sentidos desde cerca as 14:40, após um choque frontal provocado por um condutor que se colocou em fuga desde Monsanto, Lisboa, depois de abordado pela PSP no momento em que procedia a uma transação de droga com outro homem, e entrou em contramão na via.

O acidente envolveu três viaturas - inicialmente as autoridades referiram quatro -, causou a morte de um condutor, de 60 anos, ferimentos graves no suspeito, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, e um ferido ligeiro.