Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil negou hoje um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, votando a favor da execução da pena a que foi condenado, de 12 anos e um mês de prisão.

Os cinco magistrados do STJ negaram o recurso com o qual a defesa de Lula pretendia impedir que este fosse preso no final da análise de diligências pendentes no Tribunal da 4ª Região (TRF4).

Os magistrados do STJ que analisaram o habeas corpus preventivo votaram por unanimidade a favor da rejeição do pedido.