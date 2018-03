Actualidade

O músico Chico Buarque atua em junho, em Portugal, com dois espetáculos agendados para o Coliseu do Porto e três para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, disse à Lusa fonte da promotora.

"Chico Buarque vem a Portugal apresentar o seu mais recente álbum, 'Caravanas', que saiu no ano passado, atuando nos dias 02 e 03 de junho no Porto e, nos dias 07, 08 e 09, no de Lisboa", disse a mesma fonte.

O álbum é dedicado ao baterista que acompanhou Chico Buarque durante anos, Wilson das Neves, que morreu no ano passado, e inclui temas como "Grande Hotel", "Tua Cantiga", "Homenagem ao Malandro" e "Todo o Sentimento".