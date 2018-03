Actualidade

A obra "O cão que comia a chuva", de Richard Zimler, ilustrada por Júlio Pomar, venceu o Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância/2018, divulgou hoje a Fundação Bissaya Barreto.

A obra distinguida é, segundo o júri, "um livro de artista em que convivem, magistralmente, duas narrativas - o texto e as imagens".

"A depuração, fluidez e elegância são as marcas dominantes de um livro que nos cativa pelas leituras, atentas e sensíveis, do quotidiano de uma família, perspetivadas pelo olhar peculiar de um animal de estimação. A expectativa gerada pelo título poético vai sendo concretizada e ampliada, alimentando a empatia do leitor à medida que a ação progride, e permitindo a identificação e comprometimento com valores humanistas", refere o júri.