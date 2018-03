Actualidade

O Sporting desistiu do recurso da decisão de suspensão de um jogo aplicada a Gelson Martins, que o afastou do 'clássico' com o FC Porto, revelou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os 'leões' pediram a despenalização de Gelson, depois de o extremo ter visto um segundo cartão amarelo por ter tirado a camisola após marcar o golo da vitória no jogo com o Moreirense (1-0), para mostrar uma mensagem de apoio ao ex-colega Ruben Semedo, que tinha sido detido em Espanha.

Não tendo havido decisão antes da 25.ª jornada da I Liga, Gelson cumpriu suspensão no Estádio do Dragão, onde o Sporting foi derrotado pelo FC Porto por 2-1, e os 'leões' optaram por retirar o recurso.