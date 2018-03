Actualidade

O presidente da 72ª Assembleia-Geral da ONU, Miroslav Lajcak congratulou hoje Timor-Leste pela assinatura do tratado histórico sobre fronteiras marítimas permanentes com a Austrália, disse o seu porta-voz.

A assinatura do documento foi um dos assuntos tratados durante um encontro que Lajcak manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Aurélio Guterres, que faz parte da delegação timorense que está Nova Iorque para a assinatura do tratado.

"Discutiram questões relacionadas com a região e com a paz e desenvolvimento sustentável e o presidente congratulou Timor-Leste pela assinatura de um tratado histórico com a Austrália", disse aos jornalistas Branden Varma, porta-voz de Lajcak.