Internet

Portal de jogos e apostas online do grupo Cofina ganha licença para exploração de apostas desportivas à cota.

O portal de jogos e apostas online A Nossa Aposta – www.nossaaposta.pt – vai passar a contar em breve com apostas desportivas, reforçando assim o catálogo do grupo Cofina, empresa detentora de títulos de informação como o Record, Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Destak, Sábado, Flash, TV Guia, Aquela Máquina e Máxima.

De acordo com comunicado oficial da Cofina, a licença para a exploração de apostas desportivas à cota foi atribuída no passado dia 2 de março pelo SRIJ - Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos do Turismo de Portugal que «deliberou [...] emitir à A Nossa Aposta -- Jogos e Apostas Online, S.A. [...] licença para a exploração de apostas desportivas à cota em que o jogador joga contra a entidade exploradora, no sítio na Internet www.nossaaposta.pt», sendo que a mesma «é válida por três anos, caducando em 1 de março de 2021, caso não seja prorrogada».

«Esta nova licença alarga a oferta de jogos disponíveis através da marca A Nossa Aposta, até agora apenas disponível na categoria de jogos de fortuna e azar», esclarece a informação a que o Destak teve acesso, salientando ainda que, «desde o seu lançamento, no final de 2017, [A Nossa Aposta] tem vindo a registar grande acolhimento junto dos portugueses».