Actualidade

Dezenas de ativistas timorenses marcharam hoje nas ruas de Díli em celebração da assinatura, em Nova Iorque, do tratado que delimita as fronteiras marítimas permanentes entre Timor-Leste e a Austrália, pedindo a ratificação imediata do documento.

Com cartazes de agradecimento à comunidade internacional e à Austrália, o grupo de estudante, veteranos e representantes de várias organizações da sociedade civil marchou até à embaixada australiana em Díli.

Ali entregaram a um representante diplomático uma mensagem em que apelam a que o parlamento australiano ratifique sem quaisquer condições o tratado assinado hoje em Nova Iorque.