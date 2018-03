Actualidade

O genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e um dos seus mais próximos conselheiros, Jared Kushner, desloca-se hoje ao México num contexto de relações tensas entre os dois países vizinhos, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano.

Durante a sua visita "na qualidade de enviado do Presidente Donald Trump", Kushner reunir-se-á com o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, precisou o MNE mexicano em comunicado.

Esta deslocação ocorre após o cancelamento de uma visita do chefe de Estado mexicano a Washington, na sequência de uma conversa telefónica tensa com Trump, no mês passado, segundo o diário norte-americano The Washington Post.