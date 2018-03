Actualidade

A produtora, programadora e gestora cultural Gabriela Cerqueira, que dirigiu o Festival dos Cem Dias da Expo98, morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 75 anos, disse hoje a família à agência Lusa.

A ação de Gabriela Cerqueira estendeu-se das artes visuais às diferentes áreas do espetáculo, ao teatro e ao cinema, ao longo de mais de 40 anos. Pertenceu à equipa de programação do Centro Cultural de Belém (CCB), esteve associada a produtoras como a Cinequipa e a Animatógrafo, trabalhou com cineastas como Samuel Fuller e Raul Ruiz, Fernando Lopes e José Álvaro Morais.

Foi uma das principais dinamizadoras da programação cultural da Expo98, com a direção do Teatro Camões, durante a exposição mundial, e do Festival dos Cem Dias, que a antecedeu, tendo o seu nome associado às principais produções da iniciativa.