O multimilionário e antigo presidente da câmara de Nova Iorque Michael Bloomberg anunciou hoje o lançamento de uma organização não-governamental (ONG) para denunciar "as estratégias enganosas da indústria do tabaco", que será inicialmente dotada com 20 milhões de dólares.

"No decurso da última década, as medidas destinadas a controlar o consumo de tabaco salvaram quase 35 milhões de vidas, mas a indústria do tabaco insiste em procurar novos consumidores, em particular entre os jovens", sublinhou Michael Bloomberg em comunicado.

"Não podemos aceitar que a indústria induza em erro a opinião pública para aumentar o número de pessoas viciadas nos seus produtos", declarou.