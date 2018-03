Actualidade

Mais de 150 mil pessoas inscreveram-se no Programa Qualifica durante o seu primeiro ano de execução, superando a meta anual prevista, revelam dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a que a Lusa teve hoje acesso.

Destinado à educação e formação de adultos, o Programa Qualifica foi lançado há um ano e conta com "mais de 150 mil inscrições na rede de 300 Centros Qualifica" existentes em vários pontos do país, revela o ministério de Vieira da Silva.

Segundo os dados, registam-se ainda 115 mil encaminhamentos para ofertas formativas e processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC).