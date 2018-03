Operação para retirar navio encalhado no Bugio suspensa às 07

A operação para retirar o navio encalhado junto ao Bugio foi suspensa às 07:45, não tendo sido possível retirar o cargueiro, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, adiantando que será feita nova tentativa ao final da tarde.

"As operações foram suspensas às 07:45 porque com o [último] puxão o cabo de reboque partiu-se. Vai ser necessário voltar a colocar um cabo, o que deve demorar mais uma hora", disse o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima, as operações serão retomadas às 18:40, no pico da preia-mar.