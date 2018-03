Actualidade

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, a um dia da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e com os investidores a temerem cada vez mais uma guerra comercial.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em baixa, a cair 1,41% para 369,96 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt estavam a descer 0,21%, 0,37% e 0,53%, respetivamente, bem como Madrid e Milão que recuavam 0,30% e 0,21%.