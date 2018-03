Actualidade

A bolsa de Lisboa segue em terreno negativo, alinhada com as principais praças europeias a um dia da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Pelas 08:55 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a recuar 0,48% para os 5.328,75 pontos, mantendo a tendência da abertura, com nove ações negativas, uma inalterada (a Ibersol) e oito positivas.

A Mota Engil e a Nos eram as ações que mais avançavam, subindo 1,20% e 0,45% para 3,795 e 4,93 euros, respetivamente.