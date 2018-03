Actualidade

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, manifestou-se hoje alarmado com o facto de as Forças Armadas brasileiras terem assumido a segurança no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

No relatório anual que apresentou hoje no conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o responsável criticou o recente decreto que autoriza as Forças Armadas brasileiras a desempenhar as tarefas da Polícia no Rio de Janeiro, força que fica sob o comando do Exército.

"As Forças Armadas não são especializadas em segurança pública ou em investigação", afirmou Zeid Al Hussein, que deplorou ainda o pedido do Exército de perdão por crimes cometidos pelos soldados.