Seca

A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA) reclamou hoje medidas excecionais e imediatas do Governo para ajudar os agricultores da região a enfrentar o "aumento insustentável de prejuízos acumulados" devido à seca.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a federação diz que "reclama do Governo medidas de caráter excecional", porque a "situação de seca extrema" vivida no Alentejo, "independentemente" da chuva e das previsões meteorológicas, "já causou danos irreparáveis na agricultura da região".

A FAABA "reconhece o esforço do Ministério da Agricultura na tomada de algumas medidas para minimização dos efeitos da falta de chuva, mas considera premente a tomada de medidas excecionais, articuladas e com sustentabilidade, com agilização prática no terreno".