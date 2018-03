Actualidade

A União Europeia (UE) anunciou hoje que vai desembolsar mais de 750 milhões de meticais (9,7 milhões de euros) nos próximos cincos anos para o combate à corrupção em Moçambique, defendendo um sistema judiciário íntegro, eficiente e responsável.

A ajuda foi anunciada pelo encarregado de negócios da Delegação da UE em Moçambique, Stergios Varvaroussis, falando no lançamento em Maputo do Plano Estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) de Moçambique para o período 2018-2022.

Stergios Varvaroussis disse que a verba será usada no setor da justiça, envolvendo as associações profissionais, sistema da justiça, sociedade civil e a comunicação social.