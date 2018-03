Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida no índice PSI20 de 0,28% para 5.339,43 pontos, divergindo do rumo das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, oito desceram e uma ficou inalterada. A Pharol liderou as descidas e recuou 5,78% para 0,21 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 1,22%, Frankfurt avançou 1,09%, Paris somou 0,34%, Londres 0,16% e Madrid 0,13%.