Actualidade

A EDP contratou com 17 bancos uma linha de crédito no montante de 2.240 milhões de euros, pelo prazo de cinco anos, e que pode ser extensível por dois anos, anunciou hoje a elétrica liderada por António Mexia.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP explica que a nova linha de crédito substitui uma linha de 2.000 milhões de euros contratada pela EDP em 2015 com 16 bancos, que vencia em fevereiro de 2020 e que está utilizada em 1.500 milhões de euros, permitindo reforçar as fontes de liquidez do grupo e aumentar a vida média da sua dívida.

Esta linha de crédito permite utilizações em euros e dólares dos EUA.