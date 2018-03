Actualidade

Uma exposição com testemunhos da ocupação humana da região de Sintra na pré-história foi hoje inaugurada pelo Presidente da República, que convidou os portugueses a descobrirem o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (MASMO), na zona rural sintrense.

"Temos aqui, de facto, um exemplo do que é museologia com excelência, do que é arqueologia com excelência", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, após inaugurar a exposição temporária "Agricultores e Pastores da Pré-história - Testemunhos da região de Sintra".

Para o chefe de Estado, o espólio do museu sintrense "tem muito a ver, não apenas com a pré-história, mas depois com o que foi estudado ao longo dos séculos, nomeadamente a partir do Renascimento até aos nossos dias".