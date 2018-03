Actualidade

A Comissão Europeia considera que o Novo Banco apresentou falhas na gestão de risco, nomeadamente na área de crédito, segundo um relatório em que, contudo, realça o compromisso de práticas sustentáveis de futuro.

A Direção-geral da Concorrência europeia disponibilizou, esta terça-feira, o plano não confidencial acordado com o Estado português aquando da venda do Novo Banco, em outubro, em que Bruxelas considera que o banco apresenta "falhas significativas nas suas capacidades de gestão de risco", desde logo na concessão de crédito, gestão do risco de crédito e avaliação de potenciais perdas.

Bruxelas destaca que esses problemas não se referem apenas ao período do Banco Espírito Santo (BES), mas que continuaram a persistir no Novo Banco, já sobre responsabilidade do público Fundo de Resolução bancário, que está na esfera do Banco de Portugal.