Actualidade

O Dia Internacional da Mulher vai ser marcado em Espanha, na quinta-feira, por uma série de greves parciais e manifestações em muitas cidades a reclamar a igualdade efetiva com os homens.

Dez sindicatos lançaram no final de fevereiro um apelo para a realização de uma greve geral e várias associações feministas convidaram as mulheres a renunciarem à realização de tarefas domésticas nesse dia.

As duas maiores centrais sindicais espanholas, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e as Comissões Obreras (CCOO), que inicialmente apelaram à greve geral, acabaram por defender uma paragem do trabalho durante duas horas na quinta-feira.