Actualidade

Uma viagem pela emancipação do trabalho operário, com inspiração nos têxteis do Vale do Ave, é apresentada na quinta e na sexta-feira no Teatro Académico de Gil Vicente, Coimbra, depois da estreia no Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa.

Interpretada por Beatriz Wellenkamp, Celso Pedro, Hugo Inácio, Joana Pupo e Sara Jobard, "Eu uso termotebe e o meu pai também", de Ricardo Correia, autor do texto e da encenação, a partir de testemunhos reais, e tem espaço cénico e figurinos de Filipa Malva e movimento de Rita Grade.

Além dos intérpretes e do encenador, a investigação e documentação mobilizou também Celso Pedro Emanuel Botelho, Filipa Malva, Joana Brites e Rita Grade.