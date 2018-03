Algarve Cup

A organização da Algarve Cup de futebol feminino decidiu hoje atribuir o título da 25.ª edição à Suécia e à Holanda, depois de a final ter sido cancelada devido à chuva intensa.

A final foi inicialmente adiada por o relvado do Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal (Lagoa), estar alagado, com a organização a decidir, posteriormente, atribuir o título às duas finalistas.

As árbitra russa Anastasia Pustovoitova e representantes das equipas da Suécia e da Holanda analisaram o relvado e concluíram que não havia condições para a realização do jogo, uma vez que o terreno estava alagado e a bola não rolava.