O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse hoje, em Coimbra, que o organismo vai apresentar dentro de 60 dias um novo modelo de governação e criar uma comissão para estudar a sustentabilidade da II Liga.

No final da primeira Cimeira de Presidentes do seu mandato, sem a presença do líder do Sporting, que durou cerca de três horas, Pedro Proença disse que a Liga recebeu um sinal de que "será altura" de alterar o modelo de governação que foi aprovado na última revisão estatutária de 2015.

"Porque a realidade é outra e a Liga vive um momento de sustentabilidade completamente diferente para melhor, será altura de poder repristinar o novo Conselho de Presidentes e foi isso que foi pedido ao presidente da Liga, que faça essa ponderação e reflexão", salientou.