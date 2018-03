Actualidade

A Marinha e a Autoridade Marítima alertam para a agitação marítima no arquipélago da Madeira a partir do final de quinta até segunda-feira, aconselhando as embarcações a permanecerem nos portos e as pessoas a afastarem-se costa.

Em comunicado hoje divulgado, aquelas entidades alertam "para as prováveis consequências de previsão de agravamento do estado do mar na Região Autónoma da Madeira a partir do final do dia de amanhã, que se prolongará pelo fim de semana, até segunda-feira".

"O alerta é dirigido a toda a comunidade marítima que se encontra no mar, nos portos e marinas, bem como toda a população em geral que frequente as zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral do arquipélago da Madeira", acrescenta o comunicado.