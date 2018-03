Actualidade

Um despiste de um pesado de mercadorias em Nisa, distrito de Portalegre, na noite de quarta-feira, levou ao corte do IP2 nos dois sentidos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

"Pelas 21:45 recebemos um alerta para um despiste de um pesado de mercadorias no IP2, na zona do cruzamento da Amieira do Tejo, concelho de Nisa. O despiste levou ao corte do IP2 nos dois sentidos e ainda não sabemos quando será reaberto", disse fonte do CDOS, cerca das 00:15.

Segundo a mesma fonte, o acidente não causou vítimas e estão a decorrer os trabalhos para retirar a viatura do local.