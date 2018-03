CDS/Congresso

A vice-presidente do CDS-PP Cecília Meireles defendeu hoje que o partido deve ir sozinho às europeias e legislativas, argumentando que "o segredo" para ganhar eleições é mostrar ser alternativa mais do que "qualquer efeito" matemático que favoreça coligações.

"O que acho que é a regra é que os partidos se apresentem sozinhos quer em europeias, quer em legislativas", propôs Cecília Meireles em entrevista à agência Lusa, a dois dias do 27.º Congresso do CDS-PP, que se realiza no sábado e no domingo, em Lamego, no distrito de Viseu.

A decisão de o CDS-PP concorrer sozinho às eleições europeias foi anunciada pela presidente do partido, Assunção Cristas, e é secundada pela moção setorial ao Congresso do eurodeputado e 'vice' centrista Nuno Melo, intitulada "Mais Europa, menos Bruxelas".