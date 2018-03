CDS/Congresso

A vice-presidente do CDS-PP Cecília Meireles defendeu hoje que no partido "todos estão confortáveis" com a matriz democrata-cristã, que só é defendida se houver pragmatismo para ser traduzida em propostas concretas.

"No partido creio que todos estão confortáveis com essa matriz democrata-cristã e honram essa vivência no dia-a-dia. Não é apenas uma memória, é uma vivência do dia-a-dia", afirmou Cecília Meireles em entrevista à Lusa antes do 27.º Congresso, que se realiza no sábado e domingo, em Lamego.

A vice-presidente centrista considera que o partido tem mostrado competência de equipa e recusa a crítica de Filipe Lobo D'Ávila de que há uma excessiva concentração na presidente, Assunção Cristas. Considera ainda que a Juventude Popular tem mérito para estar representada no grupo parlamentar e defende o atual método de eleição da liderança em Congresso, argumentando que é menos vulnerável a "sindicatos de voto" do que eleições diretas.