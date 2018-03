CDS/Congresso

O Senado, criado em 2003 por Paulo Portas e que Assunção Cristas vai reativar, é um órgão consultivo do CDS que dá parecer obrigatório sobre temas como a revisão do programa do partido ou da Constituição.

"Adormecido" desde 2007, o Senado foi incluído nos estatutos no Congresso de Matosinhos, tendo nele assento os fundadores e ex-presidentes do CDS que sejam filados.

Assunção Cristas vai reativar este órgão no 27.º Congresso, no sábado, em Lamego, num momento enquadrado pela homenagem ao antigo presidente Adriano Moreira.