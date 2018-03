Actualidade

O Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que começa hoje, terá mais de 500 filmes para adultos e crianças, com destaque para a Estónia, o país convidado, e para o mais recente cinema português.

O 18.º decorrerá até ao dia 18, no cinema São Jorge, embora estejam previstas sessões também na Cinemateca, no Cinema Ideal e exposições no Museu da Marioneta.

Da Estónia, possivelmente o país europeu com maior produção de cinema de animação, como afirmou à Lusa o diretor da Monstra, Fernando Galrito, serão mostrados cerca de 140 filmes, com a presença de realizadores como Priit Parn, Kaspar Jancis e Priit Tender.