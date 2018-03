ModaLisboa

A 50.ª edição da ModaLisboa, na qual serão apresentadas coleções para o próximo inverno, começa hoje com as 'Fast Talks' (conversas rápidas sobre moda), na Estufa Fria, e um espetáculo que junta moda e música, no Capitólio.

Na edição que começa hoje serão apresentadas as coleções para o próximo inverno de marcas e 'designers' de moda portugueses, ou radicados em Portugal, mas os desfiles, acessíveis apenas por convite, decorrem entre sexta-feira e domingo.

Apesar disso, haverá, à semelhança de edições anteriores, atividades abertas ao público, como as 'Fast Talks' (conversas rápidas sobre moda), que marcam às 18:00 de hoje o arranque da 50.ª edição da ModaLisboa.