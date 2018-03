Actualidade

O primeiro-ministro japonês defendeu hoje que não se deve reduzir a pressão sobre a Coreia do Norte só porque Pyongyang se mostrou aberto a discutir a desnuclearização, admitindo poder tratar-se de um estratagema para ganhar tempo.

"Não devemos suavizar a nossa posição, por exemplo aliviar as sanções, só porque a Coreia do Norte concordou em dialogar", disse Shinzo Abe, numa sessão na câmara baixa do parlamento.

O chefe do Governo recordou que já no passado Pyongyang "ganhou tempo para desenvolver as suas capacidades nucleares e mísseis" durante períodos de negociações.