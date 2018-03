Actualidade

A costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira estão até sexta-feira com aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do vento, com rajadas que podem chegar aos 130 Km/h, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a costa Sul da ilha da Madeira tem aviso laranja até 09:00 de sexta-feira porque as rajadas de vento podem chegar aos 100 Km/h, enquanto nas regiões montanhosas o vento pode atingir os 130 Km/h.

A costa Sul tem ainda aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, e da chuva, com a previsão de aguaceiros, por vezes forte.