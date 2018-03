Actualidade

O líder invicto FC Porto defende no domingo a liderança da I Liga portuguesa de futebol em Paços de Ferreira, enquanto o Benfica, segundo a cinco pontos, tenta aproximar-se no sábado, na receção ao Desportivo das Aves.

Numa luta pelo título reduzida a dois, depois de o Sporting perder no Dragão (2-1) e ficar a oito pontos do primeiro lugar, o conjunto de Rui Vitória é o primeiro a entrar em campo na 26.ª jornada, tentado reduzir, provisoriamente, a desvantagem.

Os 'encarnados', que venceram os últimos cinco jogos e oito dos derradeiros nove, jogam com o 13.º colocado na Luz, onde somam 11 vitórias e um empate, com o Sporting (1-1), com 40 golos marcados e cinco sofridos (17-1 nos últimos quatro).