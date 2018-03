Síria

Dezenas de casos de asfixia foram registados após os bombardeamentos da aviação síria e russa em Ghouta oriental indicam hoje organizações não-governamentais que admitem a possibilidade de um ataque químico.

Na noite de quarta-feira, pelo menos 60 pessoas sofreram dificuldades respiratória nas localidades de Saqba e Hammouriyé após os bombardeamentos aéreos, refere o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres os ataques aéreos foram levados a cabo pela Força Aérea do regime de Damasco apoiada pelos aviões de combate da Rússia, país aliado do regime sírio.