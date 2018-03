Actualidade

Um sismo foi registado hoje com epicentro no interior de Moçambique, próximo da fronteira com o Maláui, mas sem provocar danos, disseram à Lusa residentes na zona.

O abalo com magnitude de 5,6 na escala de Richter ocorreu às 10:49 (menos duas horas em Lisboa) de acordo com informação publicada na Internet pelo Centro de Informação Sismológica dos Estados Unidos da América.

O epicentro foi localizado a seis quilómetros de profundidade junto à povoação de Morire, pertencente ao distrito de Morrumbala, na província da Zambézia, onde vivem cerca de 360 mil pessoas.