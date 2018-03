Actualidade

O inventor dinamarquês Peter Madsen negou hoje ter morto a jornalista sueca Kim Wall a bordo do seu submarino em agosto do ano passado, no julgamento que começou hoje em Copenhaga, a capital da Dinamarca.

No primeiro dia de julgamento estão presentes vários parentes da vítima, incluindo os seus pais e muitos jornalistas estrangeiros e dinamarqueses, de acordo com o relato feito pela AFP.

Com óculos de aro escuro e uma t-shirt preta, Peter Madsen tomou o seu lugar numa sala repleta de pessoas, deixando para o seu advogado a tarefa de manter a tese de que a jornalista morreu acidentalmente no seu submarino, no dia 10 de agosto de 2017.