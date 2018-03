Actualidade

A China vai ter um parque para pandas no sudoeste do país, com dois milhões de hectares (20 mil quilómetros quadrados) - quase um quinto da dimensão de Portugal continental, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Situado na província de Sichuan, o projeto visa impulsionar a economia local, enquanto oferece àquela espécie em extinção um território onde pode procriar e diversificar o seu banco genético.

O Banco da China prometeu financiar a criação do parque, designado Giant Panda National Park (Parque Nacional do Panda Gigante), com pelo menos 10 mil milhões de yuan (1,2 mil milhões de euros).